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1 час назад

«Барселона» одержала победу над «Маккаби» в Евролиге

Чемпионат.comиещё 1

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:79.

«Барселона» одержала победу над «Маккаби» в Евролиге
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 19 очков. 15 очков на счету Кори Хиггинса. 14 баллов набрал Майк Тоби.

В составе «Маккаби» 18 очков набрал Лоренцо Браун. 16 очков на счету Уэйда Болдуина. В следующем туре «Маккаби» сыграет с «Партизаном» в Сербии.

Встреча состоится 18 ноября, начало — в 22:30 мск. «Барселона» в 8-м туре регулярного чемпионата встретится с «Анадолу Эфес». Матч пройдёт в Турции 17 ноября, начало — в 20:30 мск.

Футбол,Лоренцо Браун,Кори Хиггинс,Николас Лапровиттола,
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