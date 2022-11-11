«Барселона» одержала победу над «Маккаби» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 19 очков. 15 очков на счету Кори Хиггинса. 14 баллов набрал Майк Тоби.

В составе «Маккаби» 18 очков набрал Лоренцо Браун. 16 очков на счету Уэйда Болдуина. В следующем туре «Маккаби» сыграет с «Партизаном» в Сербии.