«Реал» прервал череду неудач, одолев «Кадис»

В последнем матче 14-го тура Ла Лиги «Реал» принимал «Кадис» и смог обыграть аутсайдера, хотя снова пропустил. В дебюте Альфонсо Эспино метров с 30 попал в перекладину. Федерико Вальверде с правого края штрафной пробил очень близко от штанги, а вот Эдер Милитао удачно головой замкнул подачу от Луки Модрича и открыл счет. В середине второго тайма затяжная атака «Реала» завершилась плотным ударом Тони Крооса под левую штангу. Гости ответили штурмом и несколькими ударами подряд, Лукас Перес в итоге метров с семи вернул интригу.
2:1, «Реал» второй с отставанием в два очка от «Барселоны», соперник в зоне вылета.
Реал Мадрид 2:1 Кадис Кадис
(1:0) Милитао Эдер40'
(2:0) Кроос Тони70'
81'Лукас Перес (2:1)
Реал Мадрид
Куртуа Тибо •Васкес Лукас 88' (Начо Фернандес ( 88') •Милитао Эдер 19' •Алаба Давид 37 '•Менди Ферлан•Модрич Лука 85' (Камавинга Эдуардо ( 85') •Чуамени Орельен•Кроос Тони •Вальверде Федерико •Родриго 82' (Себальос Дани ( 82') •Винисиус Жуниор 28'
Запасные: Карвахаль Даниэль •Одриосола Альваро •Диас Мариано •Азар Эден •Лунин Андрей •Лопес Луис •Вальехо Хесус •Асенсио Марко
Кадис
Ледесма Херемиас •Карселен Исаак •Хименес Фали 29'•Кала Хуан 73' (Мари Хосе ( 73') •Эспино Альфонсо •Алехо Иван 55' 56' (Окампо Брайан ( 56') •Сан Эметерио Феде •Алькарас Рубен 56' (Бонгонда Тео ( 56') •Собрино Рубен 44' 78' (Негредо Альваро ( 78') •Алекс Фернандес •Лосано Энтони 72' (Лукас Перес ( 72')
Запасные:
Бланко Антонио •Хименес Альваро •Спац Лаутаро •Арзамендия Сантьяго •Хиль Давид •Аларкон Томас •Мабиль Авер