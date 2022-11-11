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1 час назад

«Реал» прервал череду неудач, одолев «Кадис»

Евро-футбол.Ру

В последнем матче 14-го тура Ла Лиги «Реал» принимал «Кадис» и смог обыграть аутсайдера, хотя снова пропустил. В дебюте Альфонсо Эспино метров с 30 попал в перекладину. Федерико Вальверде с правого края штрафной пробил очень близко от штанги, а вот Эдер Милитао удачно головой замкнул подачу от Луки Модрича и открыл счет. В середине второго тайма затяжная атака «Реала» завершилась плотным ударом Тони Крооса под левую штангу. Гости ответили штурмом и несколькими ударами подряд, Лукас Перес в итоге метров с семи вернул интригу.

«Реал» прервал череду неудач, одолев «Кадис»
Фото: официальный твиттер клуба "Реал Мадрид"официальный твиттер клуба "Реал Мадрид"

2:1, «Реал» второй с отставанием в два очка от «Барселоны», соперник в зоне вылета.

Реал Мадрид 2:1 Кадис Кадис

(1:0) Милитао Эдер40'

(2:0) Кроос Тони70'

81'Лукас Перес (2:1)

Реал Мадрид

Куртуа Тибо •Васкес Лукас 88' (Начо Фернандес ( 88') •Милитао Эдер 19' •Алаба Давид 37 '•Менди Ферлан•Модрич Лука 85' (Камавинга Эдуардо ( 85') •Чуамени Орельен•Кроос Тони •Вальверде Федерико •Родриго 82' (Себальос Дани ( 82') •Винисиус Жуниор 28'

Запасные: Карвахаль Даниэль •Одриосола Альваро •Диас Мариано •Азар Эден •Лунин Андрей •Лопес Луис •Вальехо Хесус •Асенсио Марко

Кадис

Ледесма Херемиас •Карселен Исаак •Хименес Фали 29'•Кала Хуан 73' (Мари Хосе ( 73') •Эспино Альфонсо •Алехо Иван 55' 56' (Окампо Брайан ( 56') •Сан Эметерио Феде •Алькарас Рубен 56' (Бонгонда Тео ( 56') •Собрино Рубен 44' 78' (Негредо Альваро ( 78') •Алекс Фернандес •Лосано Энтони 72' (Лукас Перес ( 72')

Запасные:

Бланко Антонио •Хименес Альваро •Спац Лаутаро •Арзамендия Сантьяго •Хиль Давид •Аларкон Томас •Мабиль Авер

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