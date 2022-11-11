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26 минут назад

РФС отстранил судью Зобова на пять лет за ставки

ТАССиещё 1

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить судью Максима Зобова от любой футбольной деятельности на пять лет. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба РФС.

РФС отстранил судью Зобова на пять лет за ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РФС установил вину арбитра в участии в ставках на футбольные матчи. Как отмечает пресс-служба организации, Зобов свою вину не признал. Также комитет по этике РФС за аналогичное нарушение на два года дисквалифицировал футболиста ставропольских "Ессентуков" Романа Данилова, при этом реальное наказание составит семь месяцев, а остальные 17 месяцев будут считаться условной спортивной санкцией.

"На комитете по этике были рассмотрены дела футболиста клуба "Ессентуки" Романа Данилова и судьи низших дивизионов Максима Зобова, они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер. Отмечу департамент защиты игры РФС, который провел большую и скрупулезную работу по установлению всех деталей нарушений. Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности, особенно молодых футболистов и судей", - сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

Футбол,Андрей Стукалов,Роман Данилов,РФС,
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