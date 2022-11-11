РФС отстранил судью Зобова на пять лет за ставки

"На комитете по этике были рассмотрены дела футболиста клуба "Ессентуки" Романа Данилова и судьи низших дивизионов Максима Зобова, они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер. Отмечу департамент защиты игры РФС, который провел большую и скрупулезную работу по установлению всех деталей нарушений. Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности, особенно молодых футболистов и судей", - сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.