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1 час назад

В "Химках" выставят на трансфер сразу десять футболистов

Газета.Ruиещё 2

Подмосковный футбольный клуб "Химки" выставит на трансфер около десяти игроков команды, сообщил в своем Telegram-канале спортивный журналист Сергей Ильев.

В "Химках" выставят на трансфер сразу десять футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации "Химки" объявят об уходе из состава футболистов после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи". В числе тех, кто покинет клуб, Денис Глушаков, Дмитрий Тихий и Илья Кухарчук.

Некоторые из игроков, которым в стане красно-черных указали на дверь, могут перейти в "Торпедо", которое тренирует Андрей Талалаев. В 16-м туре "Химки" одержали победу над "Оренбургом" и выиграли в РПЛ впервые с начала августа, когда командой еще руководил Сергей Юран, впоследствии отправленный в отставку. После него команду возглавил Николай Писарев, который проработал около месяца. На посту рулевого "Химок" его сменил Спартак Гогниев. На данный момент на счету "Химок" 12 очков, они занимают предпоследнее, 15 место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Гогниев отстранил от тренировок трех футболистов основного состава команды - Брайана Идову, Дмитрия Тихого и Илью Камышева.

"Участие или неучастие определенных спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб", - прокомментировали это решение тренера в "Химках".

Футбол,Брайан Идову,Илья Кухарчук,Сергей Юран,Илья Камышев,Николай Писарев,Андрей Талалаев,Дмитрий Тихий,Денис Глушаков,Торпедо,Спартак,
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