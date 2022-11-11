В "Химках" выставят на трансфер сразу десять футболистов

По его информации "Химки" объявят об уходе из состава футболистов после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи". В числе тех, кто покинет клуб, Денис Глушаков , Дмитрий Тихий и Илья Кухарчук .

Некоторые из игроков, которым в стане красно-черных указали на дверь, могут перейти в "Торпедо", которое тренирует Андрей Талалаев. В 16-м туре "Химки" одержали победу над "Оренбургом" и выиграли в РПЛ впервые с начала августа, когда командой еще руководил Сергей Юран, впоследствии отправленный в отставку. После него команду возглавил Николай Писарев, который проработал около месяца. На посту рулевого "Химок" его сменил Спартак Гогниев. На данный момент на счету "Химок" 12 очков, они занимают предпоследнее, 15 место в турнирной таблице чемпионата России.