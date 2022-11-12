«Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби

Московский "Спартак" в гостях со счетом 2:1 обыграл столичный "Локомотив" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "РЖД-Арене".

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В составе победителей голы забили Квинси Промес (21-я минута, с пенальти), Данил Пруцев (28), у "Локомотива" отличился Вилсон Изидор (87). Пруцев забил дебютный гол за "Спартак", полузащитник перешел в клуб в январе, в составе команды он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22. Команды в текущем сезоне встречались 10 сентября, "Спартак" на своем поле одержал победу со счетом 1:0.

Матч пропустил полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов. В пресс-службе красно-белых заявили, что футболист почувствовал дискомфорт перед игрой, поэтому тренерский штаб принял решение не включать его в состав.

Спартаковцы провели матч в специальной форме, на которой шрифтом Брайля была нанесена фраза "Здесь каждый важен". Пресс-служба команды сообщила, что после встречи футболки будут переданы в благотворительный фонд.