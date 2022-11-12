ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
24 минуты назад

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

ТАССиещё 10

Московский "Спартак" в гостях со счетом 2:1 обыграл столичный "Локомотив" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "РЖД-Арене".

«Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей голы забили Квинси Промес (21-я минута, с пенальти), Данил Пруцев (28), у "Локомотива" отличился Вилсон Изидор (87). Пруцев забил дебютный гол за "Спартак", полузащитник перешел в клуб в январе, в составе команды он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22. Команды в текущем сезоне встречались 10 сентября, "Спартак" на своем поле одержал победу со счетом 1:0.

Матч пропустил полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов. В пресс-службе красно-белых заявили, что футболист почувствовал дискомфорт перед игрой, поэтому тренерский штаб принял решение не включать его в состав.

Спартаковцы провели матч в специальной форме, на которой шрифтом Брайля была нанесена фраза "Здесь каждый важен". Пресс-служба команды сообщила, что после встречи футболки будут переданы в благотворительный фонд.

"Спартак" благодаря победе поднялся на второе место РПЛ, команда набрала 36 очков. "Локомотив" с 13 очками занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. 17-й тур РПЛ является заключительным перед зимней паузой.

Футбол,РПЛ,Данил Пруцев,Михаил Игнатов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители