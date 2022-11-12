"Урал" победил "Факел"

Екатеринбургский «Урал» обыграл воронежский «Факел» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голами в составе «Урала» отметились Андрей Егорычев (на 31-й минуте) и Эммерсон (на 59-й). В концовке Алексей Каштанов отправил в ворота гостей третий мяч, но он не был засчитан из-за фола в нападении.

Благодаря победе «Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей — команда Виктора Гончаренко не проигрывает в чемпионате России с 17 сентября.

Уральская команда набрала 21 очко и поднялась на десятое место в турнирной таблице российского первенства. «Факел» с 13 очками располагается на 13-й строчке.

В 18-м туре, который пройдет в марте 2023 года, «Урал» сыграет на выезде с московским «Спартаком», а «Факел» — дома с «Химками».

Ранее бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что экс-игроку красно-белых Денису Глушакову во время выступлений за столичную команду пришлось столкнуться с кампанией по дискредитации его имени.