Кержаков отказался от работы в зарубежном клубе

Тренер Александр Кержаков отказался от работы в молдавском ФК «Шериф». Об этом пишет портал Metaratings.ru.

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Отмечается, что главный тренер Степан Томас покинул молдавский клуб в начале октября, перед матчем против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Кержаков, по данным портала, в настоящее время является безработным. Он работал с ФК «Томь», затем перешел в «Нижний Новгород», в котором провел сезон-2021/22. Клуб под его руководством занял 11-е место в РПЛ.

Отказ может быть связан с тем, что его кандидатура рассматривается на пост главного тренера «Сочи», сообщает «Газета.Ru».