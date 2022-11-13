ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
32 минуты назад

Гендиректор "Спартака" назвал невозможным возвращение Жиго

Газета.Ruиещё 2

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном возвращении в состав красно-белых защитника французского «Марселя» Самуэля Жиго.

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возвращении Жиго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не рассматриваем возвращение Жиго. Это невозможно», — передает слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Французский футболист выступал за московский клуб с 2018 года. Зимой он перешел в «Марсель», подписав соглашение сроком на три года, но остаток сезона-2021/22 провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) на правах аренды.

В августе Жиго поблагодарил Леонида Федуна, ушедшего с поста президента «Спартака» после продажи клуба, за его работу.

«Хочу сказать ему спасибо за все, что он сделал для «Спартака». Он всегда выкладывался по максимуму. Желаю ему всего наилучшего в будущем!» — сказал Жиго.

Компания «Лукойл» в августе выкупила 100% акций красно-белых, после чего Федун покинул клуб и вышел из состава совета директоров.

Футбол,Евгений Мележиков,Самуэль Жиго,Леонид Федун,Лукойл,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители