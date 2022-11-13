Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возвращении Жиго

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном возвращении в состав красно-белых защитника французского «Марселя» Самуэля Жиго.
«Мы не рассматриваем возвращение Жиго. Это невозможно», — передает слова Мележикова «Спорт-Экспресс».
Французский футболист выступал за московский клуб с 2018 года. Зимой он перешел в «Марсель», подписав соглашение сроком на три года, но остаток сезона-2021/22 провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) на правах аренды.
В августе Жиго поблагодарил Леонида Федуна, ушедшего с поста президента «Спартака» после продажи клуба, за его работу.
«Хочу сказать ему спасибо за все, что он сделал для «Спартака». Он всегда выкладывался по максимуму. Желаю ему всего наилучшего в будущем!» — сказал Жиго.
Компания «Лукойл» в августе выкупила 100% акций красно-белых, после чего Федун покинул клуб и вышел из состава совета директоров.