Светлаков рассказал, кого хочет видеть главным тренером «Локомотива»

Известный артист и болельщик московского «Локомотива» Сергей Светлаков отреагировал на возможное назначение экс-тренера «Пари НН» Михаила Галактионова на пост рулевого «железнодорожников».

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«Исправит ли Галактионов ситуацию в «Локомотиве»? Я не знаю. Я хочу Палыча», - передает слова популярного актера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что на днях было объявлено об уходе Галактионова с поста главного тренера «Пари НН».