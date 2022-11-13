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1 час назад

Светлаков рассказал, кого хочет видеть главным тренером «Локомотива»

Евро-футбол.Ру

Известный артист и болельщик московского «Локомотива» Сергей Светлаков отреагировал на возможное назначение экс-тренера «Пари НН» Михаила Галактионова на пост рулевого «железнодорожников».

Светлаков рассказал, кого хочет видеть главным тренером «Локомотива»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Исправит ли Галактионов ситуацию в «Локомотиве»? Я не знаю. Я хочу Палыча», - передает слова популярного актера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что на днях было объявлено об уходе Галактионова с поста главного тренера «Пари НН».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 набранных баллов.

Футбол,Михаил Галактионов,Сергей Светлаков,
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