«Динамо» - ЦСКА: Йоканович нащупал победный ритм

13 ноября в матче 17-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА. Кто из команд завершит осеннюю часть чемпионата на мажорной ноте? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Динамо» - ЦСКА: коэффициенты букмекеров на матч РПЛ 13 ноября

13 ноября «Динамо» на своем поле сыграет с ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ. Начало - в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами гостей. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 2.45, это примерно 39% вероятности. Шансы «Динамо» аналитики оценили коэффициентом 2.80 (34%), а на ничью можно сделать ставку за 3.60 (27%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 2.5 – за 2.03.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.60. С коэффициентом 2.35 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

Пауза Йокановичу не в радость

Для «Динамо» перерыв в чемпионате - не лучшая новость. Бело-голубые только-только наладили игру, а тут пауза. Славиша Йоканович после разочаровывающего старта (ходили слухи даже об увольнении серба) наступил на горло собственной песне, прислушался к игрокам и вот мы уже видим в этой команде фирменные черты «Динамо» прошлого сезона. Да и результат появился: до поражения от «Ростова» в прошлом туре бело-голубые шли на серии из четырех побед. С ростовчанами же «Динамо» просто не повезло: преимущество и территориальное, и игровое было на стороне команды Йокановича. Так что жизнь у динамовцев налаживается. А уж если уйти на зимнюю паузу в РПЛ победой над принципиальным соперником, то болельщики и вовсе впадут в экстаз.

У Федотова катастрофа в защите

У ЦСКА в последнее время дела идут не столь здорово. Лишь одна победа в шести последних играх, обидные поражения от «Пари НН» и «Торпедо» (оно, правда, случилось в Кубке России). Главная проблема - в центре защиты. Травма Игоря Дивеева выбила ЦСКА из колеи. Бахтиёр Зайнутдинов и Кирилл Набабкин - непрофильные на этой позиции, а Бруно Фукс травмирован практически всегда. Вот и приходится искать варианты в напарники Виллиану Роше. Это чревато.

Тренерская рука в игре ЦСКА видна, но пауза команде сейчас необходима. Хотя бы для того, чтобы поставить на ноги травмированных. А может быть, и укрепить состав.

На что ставить в матче «Динамо» - ЦСКА

У ЦСКА проблемы в обороне, «Динамо» тоже не блещет в своих защитных рядах. На ноль динамовцы играли в последний раз еще в августе. Напрашивается ставка на то, что обе команды забьют. Поставить на такой исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.68.

В первом круге команды сыграли вничью. И, кажется, этот исход вполне вероятен. По крайней мере отдать предпочтение одному из коллективов сложно. Сделать ставку на то, что матч завершится вничью, можно в БК Фонбет за 3.60.

В последних трех домашних матчах динамовцы не проигрывали ЦСКА. Да и в последних турах бело-голубые смотрятся весьма солидно. Они как будто набирают уверенность и свежесть, в то время как армейцы уже с нетерпением ждут перерыв. Есть резон поставить на то, что «Динамо» не проиграет. Коэффициент на это 1.57. Ставите 1000 рублей - получаете 1570 в случае успеха.

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