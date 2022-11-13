Хет-трик Сычевого принес «Оренбургу» разгромную победу над «Краснодаром»

В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» оказался сильнее «Краснодара».

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Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Владимир Сычевой, поразивший ворота Матвея Сафонова на второй, 29-й и 59-й минутах игры. Еще по голу в составе «Оренбурга» забили Лукас Вера и Джимми Марин.

У проигравшей команды единственный мяч на свой счет записал Алексей Ионов, отличившийся в первом тайме. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.