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1 час назад

Хет-трик Сычевого принес "Оренбургу" разгромную победу над "Краснодаром"

Газета.Ruиещё 9

В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» оказался сильнее «Краснодара».

Хет-трик Сычевого принес «Оренбургу» разгромную победу над «Краснодаром»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Владимир Сычевой, поразивший ворота Матвея Сафонова на второй, 29-й и 59-й минутах игры. Еще по голу в составе «Оренбурга» забили Лукас Вера и Джимми Марин.

У проигравшей команды единственный мяч на свой счет записал Алексей Ионов, отличившийся в первом тайме. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.

После этой игры подопечные Марцела Лички набрали 25 очков и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У команды под руководством Александра Сторожука также 25 очков, однако за счет личных встреч краснодарцы находятся на восьмой позиции.

Футбол,Лукас Вера,Александр Сторожук,Матвей Сафонов,Алексей Ионов,
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