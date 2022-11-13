Карпин назвал причину отказа от поста тренера в сборной Армении

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал причину отказа от поста тренера в национальной команде Армении. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и "Ростова"», — заявил специалист.
О переговорах Карпина и представителей сборной Армении стало известно 7 ноября. Уточнялось, что на связь с тренером вышли до того, как он продлил контракт с российской национальной командой.
«Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными», — отмечалось в сообщении.
Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире.