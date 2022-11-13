Карпин назвал причину отказа от поста тренера в сборной Армении

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал причину отказа от поста тренера в национальной команде Армении. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и "Ростова"», — заявил специалист.

О переговорах Карпина и представителей сборной Армении стало известно 7 ноября. Уточнялось, что на связь с тренером вышли до того, как он продлил контракт с российской национальной командой.

«Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными», — отмечалось в сообщении.