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26 минут назад

Карпин назвал причину отказа от поста тренера в сборной Армении

Lenta.ruиещё 4

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал причину отказа от поста тренера в национальной команде Армении. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин назвал причину отказа от поста тренера в сборной Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и "Ростова"», — заявил специалист.

О переговорах Карпина и представителей сборной Армении стало известно 7 ноября. Уточнялось, что на связь с тренером вышли до того, как он продлил контракт с российской национальной командой.

«Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными», — отмечалось в сообщении.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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