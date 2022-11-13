Главный тренер ЦСКА Федотов призвал болельщиков потерпеть

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от столичного "Динамо" (1:2).
По его словам, перед рестартом чемпионата тренерский штаб вместе с футболистами проведет необходимый для прогресса объем работы.
"Болельщикам нужно запастись терпением. Я их благодарю за поддержку, которую они нам оказали. Команда сегодня сражалась, мы до последнего отдавались этой игре, пытаясь уйти от поражения, пытаясь вырвать победу. Есть подготовительный период, за который мы сможем наладить прицел, прийти к общему знаменателю, будет побольше времени", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Единственный гол в составе красно-синих на 65-й минуте игры забил Иван Обляков.
Ранее сообщалось, что "Торпедо" сохраняет шансы на чемпионство в РПЛ.