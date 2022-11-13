Главный тренер ЦСКА Федотов призвал болельщиков потерпеть

"Болельщикам нужно запастись терпением. Я их благодарю за поддержку, которую они нам оказали. Команда сегодня сражалась, мы до последнего отдавались этой игре, пытаясь уйти от поражения, пытаясь вырвать победу. Есть подготовительный период, за который мы сможем наладить прицел, прийти к общему знаменателю, будет побольше времени", - приводит слова Федотова "Чемпионат".