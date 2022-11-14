Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» накажет португальского нападающего Криштиану Роналду за интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он откровенно рассказал о своем отношении к ситуации в команде, пишет Metro.
По информации издания, «МЮ» заставит Роналду заплатить штраф в размере £1 млн.
В интервью Моргану португалец заявил о предательстве со стороны «Манчестер Юнайтед», а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага. Роналду сообщил, что любит «МЮ», но готов покинуть клуб.
«Как сказал Пикассо, вы должны разрушить, чтобы восстановить. И если они начнут с меня, для меня это не проблема. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне», — сказал Роналду.
Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.
WADA ранее обратилось в CAS с требованием вынести вердикт по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. 14 ноября стало известно, что WADA требует отстранить фигуристку от спорта на четыре года и аннулировать все ее результаты с декабря 2021 года, включая Олимпийские игры в Пекине.