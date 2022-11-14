Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду обвинил клуб в предательстве. Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану, фрагмент которого доступен в Twitter.

«"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Люди должны выслушать правду. Да, я чувствую себя преданным», — поделился футболист.

Роналду отметил, что некоторые люди не хотели видеть его в команде не только в текущем, но и в прошлом сезоне.

22 октября главный тренер МЮ Эрик тен Хаг высказался о возможном уходе Роналду из команды. Он отметил, что рассчитывает на игрока и не планирует с ним расставаться. Тен Хаг также добавил, что все разговоры об уходе Роналду в январе являются спекуляциями.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.