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43 минуты назад

Губерниев: «С Галактионовым «Локомотив» начнёт забивать и поднимется выше»

Евро-футбол.Ру

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера столичного «Локомотива».

Губерниев: «С Галактионовым «Локомотив» начнёт забивать и поднимется выше»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Галактионов безусловно поможет. Состав очень хороший. «Локомотив» начнет забивать и поднимется выше. Я уверен в этом на сто процентов», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Напомним, что накануне пресс-служба «железнодорожников» объявила о подписании контракта с Галактионовым до завершения сезона-2023/2024.

После 17 туров чемпионата России москвичи занимают лишь 14-ю строчку, набрав 13 баллов.

Футбол,Михаил Галактионов,Дмитрий Губерниев,
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