«Абсолютный позор» – Невилл отреагировал на интервью Роналду

«То, что сказал Роналду – абсолютный позор. Я всё ещё думаю, что Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити», а не «Арсенал». В любом случае, интервью Криштиану выглядит не очень хорошо для «Манчестер Юнайтед», – цитирует Невилла Sky Sports.