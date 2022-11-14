Роналду дал скандальное интервью и готов сбежать из «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что клуб его предал. Он также раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага, жестко прошелся по бывшему исполняющему обязанности наставника «красных дьяволов» Ральфу Рангнику и рассказал, что не стал переходить в «Манчестер Сити» после беседы с Алексом Фергюсоном. Футболист подчеркнул, что покинуть клуб не будет для него проблемой. «Газета.Ru» приводит основные цитаты из интервью футболиста.

Криштиану Роналду редко общается с прессой, но в этот раз не выдержал и выплеснул все, что наболело. Он дал полуторачасовое интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану — издание пока что опубликовало лишь выдержки из него, а полный материал обещает обнародовать в среду, 16 ноября. Но и того, что уже появилось на сайте таблоида, оказалось достаточно, чтобы взорвать информационное пространство.

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Португалец, не имеющий постоянного места в основном составе, наверняка понимал, что эта публикация совсем не укрепит его положение в команде. Но, должно быть, найдется достаточно клубов, которые будут готовы бороться за одного из лучших футболистов в истории, пусть ему уже 37 лет и он далек от оптимальной формы. Сам Роналду признается, что устал от напряженных отношений с главным тренером Эриком тен Хагом, а также от насмешек со стороны руководителей, СМИ и даже бывших одноклубников.

«Меня предали, люди должны знать правду»

Роналду констатировал, что устал от недоверия и неуважения. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» без стеснения признался, что чувствует себя преданным клубом, которому он посвятил много лет карьеры.

«Я чувствую себя преданным. Честно, мне не стоило бы так говорить, но люди должны знать правду. Да, я считаю, что меня предали.



В клубе есть несколько человек — они и в прошлом году не хотели меня видеть в команде, не только в этом», — заявил Роналду.

«Когда «МЮ» взял Рангника, никто не понял, что это было»

Криштиану выразил недоумение тем, как клуб ведет дела и каких людей нанимает на работу. В частности, он был шокирован тем, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен немец Ральф Рангник. Роналду также с горечью констатировал, что за те 12 лет, что он не был в «Манчестер Юнайтед», в клубе и в его инфраструктуре ничего не изменилось.

«Я не знаю, что происходит, но с тех пор, как ушел сэр Алекс Фергюсон, я не вижу в клубе эволюции, ноль прогресса.



К примеру, они взяли Ральфа Рангника — никто не понял, что это было. Этот парень даже не тренер. Удивился не только я, но и весь мир.



В клубе ничего не меняется. Тот же бассейн, джакузи, тренажерный зал, даже оборудование на кухне. Они застыли во времени. Я думал, что по возвращении увижу какие-то изменения, обновленную инфраструктуру. Но, к сожалению, все оказалось таким же, как в те времена, когда мне было 20 лет», — заключил Роналду.

«Не уважаю тен Хага, потому что он не уважает меня»

С момента назначения Эрика тен Хага главным тренером команды в СМИ постоянно появлялись сообщения о напряженности в отношениях между ним и Роналду. На пресс-конференциях специалист неоднократно подчеркивал, что Криштиану не имеет в команде особого статуса и является таким же игроком, как и все остальные. Пятикратного победителя Лиги чемпионов и обладателя 32 трофеев такой подход не мог устраивать, и он не скрывал своего отношения к тренеру. В интервью он высказался о нем предельно кратко.

«Если ты не уважаешь меня, я никогда не буду уважать тебя», — резюмировал игрок.

Вместе с тем тен Хаг находит поддержку в английском футбольном сообществе, в том числе и среди бывших игроков «Юнайтед». Его действия — в том числе в отношении Роналду — положительно оценивал Уэйн Руни. Сам Криштиану лишь недоумевает по этому поводу.

«Не понимаю, почему он меня так критикует. Может быть, потому что он закончил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Мне не стоило бы говорить, что я лучше, чем он, но это правда», — заявил португалец.

«Фергюсон сказал, что мой переход в «Сити» невозможен»

После ухода из «Ювентуса» у Роналду была масса вариантов для продолжения карьеры. В частности, его очень хотел заполучить «Манчестер Сити», и футболист был готов сделать столь рискованный шаг. По его словам, принять решение ему помог разговор с легендарным тренером «МЮ», сэром Алексом Фергюсоном — именно при нем Роналду попал в стан «манкунианцев» в 2003 году.

«Я следовал своему сердцу. Сэр Алекс сказал мне: «Твой переход в «Манчестер Сити» невозможен», и я ответил: «Окей, босс», — рассказал нападающий.

«Чтобы построить, нужно разрушить. Начнут с меня — не проблема»

Роналду убежден, что клуб в его нынешнем состоянии не может быть конкурентоспособным и необходимы серьезные перемены. Игрок подчеркнул: если эти изменения начнутся с его ухода, для него это не станет проблемой.