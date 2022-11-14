Карпин объяснил отказ возглавить сборную Армении

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин прокомментировал свое решение отказаться возглавить сборную Армении и продлить контракт с российской командой. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, перед принятием решения о продлении контракта с национальной командой он взвесил все факторы.
«Переговоров как таковых о продлении не было. Мотивация продления? А какая она должна быть? Вариант с Арменией? Я на всякий случай напомню, что я россиянин, действующий тренер сборной и тренирую "Ростов". Взвешивая эти факторы, хотя бы их, любой примет правильное решение. Других предложений не было», - сказал Карпин.
При этом тренер подтвердил, что ему поступало предложение возглавить сборную Армении.
«Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и "Ростова"», – сказал Карпин.
Напомним, Карпин возглавил сборную РФ 23 июля 2021 года. В начале ноября Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с ним до 1 августа 2024 года. Параллельно Карпин возглавляет команду «Ростов».
Под руководством Карпина российская сборная провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.