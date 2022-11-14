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46 минут назад

Карпин объяснил отказ возглавить сборную Армении

Елена Прошина

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин прокомментировал свое решение отказаться возглавить сборную Армении и продлить контракт с российской командой. Об этом пишет РИА Новости.

Карпин объяснил отказ возглавить сборную Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, перед принятием решения о продлении контракта с национальной командой он взвесил все факторы.

«Переговоров как таковых о продлении не было. Мотивация продления? А какая она должна быть? Вариант с Арменией? Я на всякий случай напомню, что я россиянин, действующий тренер сборной и тренирую "Ростов". Взвешивая эти факторы, хотя бы их, любой примет правильное решение. Других предложений не было», - сказал Карпин.

При этом тренер подтвердил, что ему поступало предложение возглавить сборную Армении.

«Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и "Ростова"», – сказал Карпин.

Напомним, Карпин возглавил сборную РФ 23 июля 2021 года. В начале ноября Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с ним до 1 августа 2024 года. Параллельно Карпин возглавляет команду «Ростов».

Под руководством Карпина российская сборная провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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