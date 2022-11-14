Карпин объяснил отказ возглавить сборную Армении

«Переговоров как таковых о продлении не было. Мотивация продления? А какая она должна быть? Вариант с Арменией? Я на всякий случай напомню, что я россиянин, действующий тренер сборной и тренирую "Ростов". Взвешивая эти факторы, хотя бы их, любой примет правильное решение. Других предложений не было», - сказал Карпин.