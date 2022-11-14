​Журналист, взявший нашумевшее интервью, высказался о Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, и оно мгновенно разлетелось на цитаты. Ещё бы, ведь звёздный португалец обрушился с критикой на клуб, сказал, что его выгоняют и так далее. Между тем, о Роналду высказался сам журналист, который беседовал с футболистом.