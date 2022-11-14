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38 минут назад

Булыкин — о дерби «Динамо» - ЦСКА: «Игра оставила очень хорошее впечатление»

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался после столичного дерби «Динамо» - ЦСКА. Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

Булыкин поделился впечатлениями о дерби «Динамо» - ЦСКА
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Очень хорошее впечатление оставила эта игра. Думаю, что всем, кроме ЦСКА и его болельщиков, игра понравилась. Так что «Динамо» завершило первую часть сезона на победной ноте», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Эксперт отметил, что в игре присутствовало все — моменты, голы, удаления, интрига и даже нереализованный одиннадцатиметровый удар.

На зимнюю паузу в чемпионате России команды ушли соседями по турнирной таблице, «Динамо» расположилось на четвертом месте, а ЦСКА — на пятом.
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