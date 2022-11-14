«Црвена Звезда» захотела купить футболиста сборной России

Сербская «Црвена Звезда» хочет купить футболиста «Оренбурга» и сборной России Владимира Сычевого. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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По информации источника, клуб из Белграда уже сделал предложение игроку, над которым тот размышляет. Сербы готовы выплатить «Оренбургу» прописанные в контракте Сычевого отступные в размере 100 миллионов рублей (1,6 миллиона евро).

Сычевой перешел в Оренбург в 2021 году. В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей в 15 играх Российской премьер-лиги (РПЛ) и делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата со спартаковцем Квинси Промесом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 500 тысяч евро.