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24 минуты назад

Карпин ответил на критику со стороны депутата Госдумы РФ Родниной

Елена Прошина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова трехкратной олимпийской чемпионки в парном фигурном катании и депутату Госдумы Ирины Родниной, касающиеся чрезмерного госфинансирования футбольных клубов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин ответил на критику со стороны депутата Госдумы РФ Родниной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Роднина заявила, что «за 30 лет» большинство ФК «научились только тратить госбюджет». Она призвала сократить финансирование клубов, даже если это грозит исчезновением команд. По мнению Родниной, в РФ «максимально завышенные ожидания» от футбола, которые не оправданы. Она предложила ФК зарабатывать деньги самостоятельно.

«Что касается слов Родниной, примерно то же самое могу адресовать и депутатам: давайте оценим их работу, наши завышенные ожидания от них», — ответил на это Карпин.

Он также призвал ее «дать клубам зарабатывать и помочь людям ходить на стадионы».

«Сделайте так, чтобы не ходило по восемь тысяч на "Ростов" — "Спартак". Конкретно знаю, что в Ростове было бы 40 тысяч, если бы все было хорошо. Даже на игру с "Оренбургом" приходит по тридцать тысяч. Дайте заработать. А пока — это разговоры ни о чем, тем более с депутатами», — добавил Карпин.

Напомним, что 17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Игра пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.

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