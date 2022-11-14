Карпин ответил на критику со стороны депутата Госдумы РФ Родниной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова трехкратной олимпийской чемпионки в парном фигурном катании и депутату Госдумы Ирины Родниной, касающиеся чрезмерного госфинансирования футбольных клубов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Ранее Роднина заявила, что «за 30 лет» большинство ФК «научились только тратить госбюджет». Она призвала сократить финансирование клубов, даже если это грозит исчезновением команд. По мнению Родниной, в РФ «максимально завышенные ожидания» от футбола, которые не оправданы. Она предложила ФК зарабатывать деньги самостоятельно.
«Что касается слов Родниной, примерно то же самое могу адресовать и депутатам: давайте оценим их работу, наши завышенные ожидания от них», — ответил на это Карпин.
Он также призвал ее «дать клубам зарабатывать и помочь людям ходить на стадионы».
«Сделайте так, чтобы не ходило по восемь тысяч на "Ростов" — "Спартак". Конкретно знаю, что в Ростове было бы 40 тысяч, если бы все было хорошо. Даже на игру с "Оренбургом" приходит по тридцать тысяч. Дайте заработать. А пока — это разговоры ни о чем, тем более с депутатами», — добавил Карпин.
Напомним, что 17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Игра пройдет в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.