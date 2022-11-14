Карпин ответил на критику со стороны депутата Госдумы РФ Родниной

«Сделайте так, чтобы не ходило по восемь тысяч на "Ростов" — "Спартак". Конкретно знаю, что в Ростове было бы 40 тысяч, если бы все было хорошо. Даже на игру с "Оренбургом" приходит по тридцать тысяч. Дайте заработать. А пока — это разговоры ни о чем, тем более с депутатами», — добавил Карпин.