Слуцкий покинул «Рубин»

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий решил покинуть пост по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба организации, 15 ноября он попрощался с командой на клубной базе.

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Слуцкий поблагодарил игроков, болельщиков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие.

«Футбольный клуб "Рубин", в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба», — подчеркивается в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Уткульбаев. Оставшиеся до зимней паузы матчи Первой лиги команда проведет под его руководством.