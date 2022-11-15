Слуцкий покинул «Рубин»

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий решил покинуть пост по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба организации, 15 ноября он попрощался с командой на клубной базе.
Слуцкий поблагодарил игроков, болельщиков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие.
«Футбольный клуб "Рубин", в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба», — подчеркивается в сообщении.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Уткульбаев. Оставшиеся до зимней паузы матчи Первой лиги команда проведет под его руководством.
Напомним, что Слуцкий занимал пост главного тренера «Рубина» с декабря 2019 года. Под его руководством в сезоне 2020/21 команда заняла четвертое место в Российской Премьер-Лиге. Позднее, по итогам сезона-2021/2022, «Рубин» вылетел в Первую лигу.