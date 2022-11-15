Губерниев предложил Слуцкому должность в "Сочи" помощником агронома

«Решение очень странное и не совсем мужское в этой ситуации, мягко говоря.



Когда все валилось из рук, когда Слуцкого нужно было выгнать из «Рубина», когда команда просто сыпалась, руководство клуба и тренер говорили друг другу, что все идет нормально. Дальше Первая лига, ни шатко, ни валко начали сезон, сейчас идут на четвертом месте.



Вместо того, чтобы через критику пытаться решить задачу выхода в РПЛ, Слуцкий по своей воле покидает команду. Это что такое, хочется спросить? Это прямо настоящий мужской поступок, особенно сейчас.



То еcть когда вcе cыпалоcь — уйди раньше из «Рубина», дай возможноcть другому поработать. Cейчаc уходить зачем?



Я понимаю резоны, еcть возможноcть вернутьcя в Роccийcкую премьер лигу. Я предлагаю Cлуцкому должноcть в «Cочи» помощником агронома. Леонид Викторович может помочь в том, чтобы cочинcкое поле было лучшего качеcтва. Без cомнения, его знания могут пригодитьcя в этом» — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».