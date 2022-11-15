ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого

Матч ТВ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран, отвечая на вопрос о готовности возглавить «Рубин» после ухода Леонида Слуцкого, заявил «Матч ТВ», что может рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги.

Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник «Рубин» сообщил, что Слуцкий, возглавлявший казанскую команду с декабря 2019 году, решил покинуть пост главного тренера по собственному желанию.

— Готов рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом. Опыта в ФНЛ у меня достаточно, я ее уже прошел всю вдоль и поперек, — сказал Юран «Матч ТВ».

Юран ранее возглавлял ярославский «Шинник», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику» и «СКА Хабаровск». Специалист без работы с середины августа.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги, набрав 31 очко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители