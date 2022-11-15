Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого

— Готов рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом. Опыта в ФНЛ у меня достаточно, я ее уже прошел всю вдоль и поперек, — сказал Юран «Матч ТВ».