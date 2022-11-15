Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» после ухода Слуцкого

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран, отвечая на вопрос о готовности возглавить «Рубин» после ухода Леонида Слуцкого, заявил «Матч ТВ», что может рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги.
Во вторник «Рубин» сообщил, что Слуцкий, возглавлявший казанскую команду с декабря 2019 году, решил покинуть пост главного тренера по собственному желанию.
— Готов рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом. Опыта в ФНЛ у меня достаточно, я ее уже прошел всю вдоль и поперек, — сказал Юран «Матч ТВ».
Юран ранее возглавлял ярославский «Шинник», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику» и «СКА Хабаровск». Специалист без работы с середины августа.
«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги, набрав 31 очко.