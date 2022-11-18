Гимны всех чемпионатов мира по футболу: от 1962 до 2018

До начала чемпионата мира по футболу в Катаре остались считанные дни: совсем скоро из каждого ящика начнет звучать свежий гимн соревнований. По этому случаю мы решили вспомнить официальные треки чемпионатов прошлых лет.

Фото: Nicky Jam Nicky Jam

ЧМ 1962 в Чили

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El Rock Del Mundial была записана чилийской джазовой группой Los Ramblers. Гимн чемпионата мира 1962 года стал, пожалуй, самой известной песней коллектива: пластинка разошлась впечатляющим тиражом и еще долго была настоящим хитом в Чили.

ЧМ 1966 в Англии

Для чемпионата в Англии британский музыкант Лонни Донеган сочинил World Cup Willie: гимн, названный в честь первого официального талисмана соревнований — льва Вилли.

ЧМ 1970 в Мексике

Futbol Mexico 70 от мексиканской группы Los Hermanos Zavala нельзя назвать запомнившейся композицией, однако она подчеркнула крайне зрелищный чемпионат.

ЧМ 1974 в Германии

На чемпионате в Германии сложилась необычная ситуация: несмотря на место проведения турнира, гимн под названием Futbol сочинила и исполнила польская поп-фолк певица Марыля Родович.

ЧМ 1978 в Аргентине

Гимн аргентинского чемпионата написал легендарный композитор Эннио Морриконе, сочинивший музыку для множества культовых фильмов. Широкой публике он наиболее известен как автор саундтрека «Долларовой трилогии» спагетти-вестернов с Клинтом Иствудом.

ЧМ 1982 в Испании

Гимн Mundial ’82 исполнил известный оперный певец Пласидо Доминго.

ЧМ 1986 в Мексике

Трек Hot-Hot-Hot от Arrow впервые привлек внимание многих людей к карибской музыке. Для чемпионата 1986 года было написано сразу три гимна, но этот, по мнению многих футбольных фанатов, оказался самым ярким.

ЧМ 1990 в Италии

Соревнования того года выдались не самыми захватывающими, однако они подарили миру, пожалуй, один из самых известных футбольных гимнов за всю историю чемпионата мира. Un'Estate Italiana исполнили Эдоардо Беннато и Джанна Наннини.

ЧМ 1994 в США

Для американского чемпионата был подготовлен целый альбом, куда, помимо всех прочих, вошел тот самый трек Queen — We Are the Champions. Тем не менее, официальным гимном считается титульная композиция Gloryland, записанная Дэрилом Холлом и ансамблем Sounds of Blackness.

ЧМ 1998 в Франции

La Copa de la Vida Рики Мартина и сейчас периодически звучит в эфире радиостанций: этот трек стал по-настоящему международным хитом.

ЧМ 2002 в Южной Корее и Японии

Чемпионат мира 2002 года запомнился тем, что он стал первым мероприятием, проведенным на территории сразу двух стран. Правда, официальный гимн в исполнении певицы Анастейши не снискал популярности своих предшественников.

ЧМ 2006 в Германии

Атрибутика чемпионата в Германии произвела на фанатов, мягко говоря, смешанное впечатление. Многим категорически не понравился маскот, да и гимн в исполнении Il Divo и Тони Бракстона оказался неожиданно меланхоличным.

ЧМ 2010 в ЮАР

Зато официальный трек чемпионата мира в ЮАР стал, пожалуй, самым популярным за всю историю соревнований. Клип на песню Waka Waka Шакиры на данный момент собрал 3,2 млрд просмотров на YouTube, не говоря уже о верхних строчках чартов практически всех стран Европы.

ЧМ 2014 в Бразилии

We Are One (Ole Ola) исполнили Pitbull, Джей-Ло и бразильянка Клаудия Лейтте. Гимн не стал таким же хитом, как Waka Waka или La Copa de la Vida, но все равно получился достойным.

ЧМ 2018 в России