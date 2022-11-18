Гимны всех чемпионатов мира по футболу: от 1962 до 2018

До начала чемпионата мира по футболу в Катаре остались считанные дни: совсем скоро из каждого ящика начнет звучать свежий гимн соревнований. По этому случаю мы решили вспомнить официальные треки чемпионатов прошлых лет.
El Rock Del Mundial была записана чилийской джазовой группой Los Ramblers. Гимн чемпионата мира 1962 года стал, пожалуй, самой известной песней коллектива: пластинка разошлась впечатляющим тиражом и еще долго была настоящим хитом в Чили.
Для чемпионата в Англии британский музыкант Лонни Донеган сочинил World Cup Willie: гимн, названный в честь первого официального талисмана соревнований — льва Вилли.
Futbol Mexico 70 от мексиканской группы Los Hermanos Zavala нельзя назвать запомнившейся композицией, однако она подчеркнула крайне зрелищный чемпионат.
На чемпионате в Германии сложилась необычная ситуация: несмотря на место проведения турнира, гимн под названием Futbol сочинила и исполнила польская поп-фолк певица Марыля Родович.
Гимн аргентинского чемпионата написал легендарный композитор Эннио Морриконе, сочинивший музыку для множества культовых фильмов. Широкой публике он наиболее известен как автор саундтрека «Долларовой трилогии» спагетти-вестернов с Клинтом Иствудом.
Гимн Mundial ’82 исполнил известный оперный певец Пласидо Доминго.
Трек Hot-Hot-Hot от Arrow впервые привлек внимание многих людей к карибской музыке. Для чемпионата 1986 года было написано сразу три гимна, но этот, по мнению многих футбольных фанатов, оказался самым ярким.
Соревнования того года выдались не самыми захватывающими, однако они подарили миру, пожалуй, один из самых известных футбольных гимнов за всю историю чемпионата мира. Un'Estate Italiana исполнили Эдоардо Беннато и Джанна Наннини.
Для американского чемпионата был подготовлен целый альбом, куда, помимо всех прочих, вошел тот самый трек Queen — We Are the Champions. Тем не менее, официальным гимном считается титульная композиция Gloryland, записанная Дэрилом Холлом и ансамблем Sounds of Blackness.
La Copa de la Vida Рики Мартина и сейчас периодически звучит в эфире радиостанций: этот трек стал по-настоящему международным хитом.
Чемпионат мира 2002 года запомнился тем, что он стал первым мероприятием, проведенным на территории сразу двух стран. Правда, официальный гимн в исполнении певицы Анастейши не снискал популярности своих предшественников.
Атрибутика чемпионата в Германии произвела на фанатов, мягко говоря, смешанное впечатление. Многим категорически не понравился маскот, да и гимн в исполнении Il Divo и Тони Бракстона оказался неожиданно меланхоличным.
Зато официальный трек чемпионата мира в ЮАР стал, пожалуй, самым популярным за всю историю соревнований. Клип на песню Waka Waka Шакиры на данный момент собрал 3,2 млрд просмотров на YouTube, не говоря уже о верхних строчках чартов практически всех стран Европы.
We Are One (Ole Ola) исполнили Pitbull, Джей-Ло и бразильянка Клаудия Лейтте. Гимн не стал таким же хитом, как Waka Waka или La Copa de la Vida, но все равно получился достойным.
Наконец, заглавной композицией прошлого чемпионата стал трек Live It Up, который исполнили Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи.