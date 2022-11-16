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1 час назад

Агент Карраскаля заявил, что колумбиец не покинет ЦСКА до лета

Спорт день за днем

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, когда рассмотрит предложения от других клубов по своему клиенту.

Агент прокомментировал слухи об уходе Карраскаля из ЦСКА
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

ЦСКА в феврале 2022 года арендовал Карраскаля у «Ривер Плейта» до конца сезона. Минувшим летом армейцы выкупили полузащитника, подписав с ним контракт до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 24-летний колумбиец провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, на его счету 5 голов и 5 результативных передач. В общей сложности за столичный клуб Хорхе сыграл в 30 матчах, забил 6 мячей и стал автором 6 голевых пасов.

Карраскаль получил вызов в сборную Колумбии на товарищеский матч с Парагваем. Эта игра состоится 19 ноября в США.

ЦСКА 22 ноября в Екатеринбурге сыграет против «Урала» в рамках 5 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. 26 ноября армейский клуб завершит календарный год кубковым матчем против «Сочи» в гостях.

Футбол,Хорхе Карраскаль,Мартин Родригес,
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