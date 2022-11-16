Агент прокомментировал слухи об уходе Карраскаля из ЦСКА

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, когда рассмотрит предложения от других клубов по своему клиенту.

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«Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

ЦСКА в феврале 2022 года арендовал Карраскаля у «Ривер Плейта» до конца сезона. Минувшим летом армейцы выкупили полузащитника, подписав с ним контракт до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 24-летний колумбиец провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, на его счету 5 голов и 5 результативных передач. В общей сложности за столичный клуб Хорхе сыграл в 30 матчах, забил 6 мячей и стал автором 6 голевых пасов.

Карраскаль получил вызов в сборную Колумбии на товарищеский матч с Парагваем. Эта игра состоится 19 ноября в США.