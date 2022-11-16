Экс-капитан "Челси" Гарри Кэхилл завершил карьеру

«Игра в футбол принесла мне массу удовольствия и я добился успеха. Я достиг всего, о чем мечтал. Это со мной навсегда. Принять решение о завершении карьеры было сложно. Я 20 лет тренировался каждый день, прилагая усилия, чтобы удержать лучшую форму для матчей, помочь командам, в которых выступал, прийти к успеху. У меня было время обдумать варианты и я после долгих размышлений я решил, что сейчас самое время перейти к следующему этапу», - говорится в сообщении.