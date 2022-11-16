Экс-капитана "Зенита" прокомментировал сообщения о завершении карьеры

Бывший капитан петербургского «Зенита» итальянец Доменико Кришито опроверг информацию о том, что он принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Фото: Официальный сайт «Зенита» Официальный сайт «Зенита»

«Еще не закончил карьеру. Раздумываю», — сообщил защитник «Матч ТВ».

Журналист Джанлука Ди Марцио ранее сообщил, что Кришито покинул клуб MLS «Торонто» и завершил профессиональную карьеру.

35-летний футболист выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За это время он провел 224 матча, в которых забил 20 мячей и сделал 29 результативных передач. С петербургским клубом Кришито дважды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок страны.

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