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51 минуту назад

Бывший капитан "Зенита" Кришито опроверг сообщения о завершении карьеры

Газета.Ru

Бывший капитан петербургского «Зенита» итальянец Доменико Кришито опроверг информацию о том, что он принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Экс-капитана "Зенита" прокомментировал сообщения о завершении карьеры
Фото: Официальный сайт «Зенита»Официальный сайт «Зенита»

«Еще не закончил карьеру. Раздумываю», — сообщил защитник «Матч ТВ».

Журналист Джанлука Ди Марцио ранее сообщил, что Кришито покинул клуб MLS «Торонто» и завершил профессиональную карьеру.

35-летний футболист выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За это время он провел 224 матча, в которых забил 20 мячей и сделал 29 результативных передач. С петербургским клубом Кришито дважды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок страны.

Ранее хореограф и продюсер телевизионного проекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о возвращении на лед олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, получившей серьезную травму колена после падения с партнером, актером Иваном Колесниковым. Врачи диагностировали у фигуристки травму мениска, но уже 15 ноября фигуристка вернулась на лед.

Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании на Играх 2006 года в итальянском Турине. Ее партнером по дуэту был Максим Маринин. Спортсменка неоднократно принимала участие в «Ледниковом периоде», выступая на шоу с разными партнерами.

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