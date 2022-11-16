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32 минуты назад

Футболиста молодежного "Спартака" Пилипенко дисквалифицировали за оскорбления в адрес ЦСКА

ТАССиещё 1

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на два матча игрока молодежной команды московского "Спартака" Михаила Пилипенко за использование нецензурных и оскорбительных выражений в адрес столичного ЦСКА. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Футболиста "Спартака" дисквалифицировали за оскорбления ЦСКА
Фото: ФК "Спартак"ФК "Спартак"

4 ноября "Спартак" на своем поле победил ЦСКА со счетом 2:1 в матче 17-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ). После игры Пилипенко с болельщиками "Спартака" скандировал кричалку с ненормативной лексикой.

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"Пилипенко использовал громкоговорящее устройство и скандировал оскорбительные кричалки вместе с болельщиками. Мы это рассматривали как оскорбительное поведение в отношении соперника. Мы имели все видеоматериалы эпизода, клуб прислал постановление суда об административном наказании, Пилипенко был оштрафован на 500 рублей судом общей юрисдикции", - сказа

"Более того, клуб издал приказ о его отстранении на один матч, и мы получили все эти документы. Клуб наказал Пилипенко без нашего решения, но наше решение такое, что за оскорбительное поведение по отношению к сопернику дисквалифицировать футболиста на два матча МФЛ. Дисквалификация от клуба не учитывается, мы ее приняли во внимание, но не учитывали", - добавил глава КДК.

Футбол,Михаил Пилипенко,Артур Григорьянц,РФС,Спартак,
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