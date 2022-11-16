Футболиста "Спартака" дисквалифицировали за оскорбления ЦСКА

"Пилипенко использовал громкоговорящее устройство и скандировал оскорбительные кричалки вместе с болельщиками. Мы это рассматривали как оскорбительное поведение в отношении соперника. Мы имели все видеоматериалы эпизода, клуб прислал постановление суда об административном наказании, Пилипенко был оштрафован на 500 рублей судом общей юрисдикции", - сказа

"Более того, клуб издал приказ о его отстранении на один матч, и мы получили все эти документы. Клуб наказал Пилипенко без нашего решения, но наше решение такое, что за оскорбительное поведение по отношению к сопернику дисквалифицировать футболиста на два матча МФЛ. Дисквалификация от клуба не учитывается, мы ее приняли во внимание, но не учитывали", - добавил глава КДК.