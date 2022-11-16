Тренер сборной Таджикистана по футболу оценил сборную России

"Подготовка к матчу была непростой: шесть игроков стартового состава провели только одну тренировку. На этот матч мы вызвали игроков из юношеской сборной. Против сборной России хотят сыграть все, кого я только не встречал, каждый просил дать шанс. Но у меня только 11 мест в стартовом составе, завтра постараюсь определить лучших", - добавил тренер.