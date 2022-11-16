Тренер сборной Таджикистана по футболу оценил сборную России

Сборная России по футболу является большой командой, к которой нужно относиться с уважением. Такое мнение в среду журналистам высказал главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт.
"Сборная России - большая команда, она заслуживает уважения. Войдя сюда, я пожал руку каждому, так должно быть на каждом уровне - и между игроками, и между болельщиками, и между странами, уважение очень важно. Россияне - самая сильная команда, с которой сборной Таджикистана предстоит сыграть", - сказал Шегрт.
"Подготовка к матчу была непростой: шесть игроков стартового состава провели только одну тренировку. На этот матч мы вызвали игроков из юношеской сборной. Против сборной России хотят сыграть все, кого я только не встречал, каждый просил дать шанс. Но у меня только 11 мест в стартовом составе, завтра постараюсь определить лучших", - добавил тренер.
Матч между сборными России и Таджикистана пройдет 17 ноября на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Встреча начнется в 18:00 мск.