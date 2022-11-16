Семак: РПЛ стала интересней

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил привлекательность чемпионата России.

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– Чемпионат перевалил через экватор. В чем специфика текущего турнира? Стал ли он сильнее за последние два, три, четыре года? Как он меняется?

– События меняются – и чемпионат меняется. Бывают сложности абсолютно у всех клубов по разным причинам. То коронавирус, то другие ситуации, которые влияют на формирование состава. Правила и регламент, которые тоже меняются, – сейчас большее количество иностранцев. Он все время ротируется.

На примере того же «Оренбурга» видно, что они смогли найти хороших, качественных иностранцев, которые усилили игру, и смотрится команда очень интересно.

По поводу этого чемпионата – забивать стали больше. Есть клубы, которые стали более активно играть высоко, прессинговать, интенсивность вследствие этого выросла, потому что одно дело играть на половине поля, а другое – когда обе команды [двигаются] туда-обратно на больших скоростях.

Больше моментов, забитых мячей. Не во всех, но во многих матчах это происходит. Болельщикам интересно.