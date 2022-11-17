Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что никто в клубе не может дать гарантий, что в России заиграет даже форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Фото: © Catherine Steenkeste / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru © Catherine Steenkeste / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Еремякин стал президентом «Оренбурга» в мае 2020 го. При нем команда вернулась в Российскую премьер лигу (РПЛ) и после 17 туров текущего сезона набрала 25 очков, занимая седьмое место.

— При вас точно ни одна копейка не уйдет из клуба не по назначению?

— Практически исключено. Хотя ответ прозаический. Допускаю, что недобросовестные сотрудники могут присутствовать в любой организации. Необходимо работать с подчиненными, показывать пример.

Трансферы в футболе — субъективный процесс. Можно игрока купить за два рубля, а можно за 10. А главная суть не в цифрах, а в объективном соблюдении интересов клуба, тогда стоимость будет реальной.

Часто спрашиваю у (спортивного директора Дмитрия) Андреева: «Дим, а он играть то будет хорошо у нас?» — «А кто же знает?» Звоню (главному тренеру Марцелу) Личке: «Марцел, берем футболиста. Как оценишь?» — «Ой, хороший!» «А играть будет?» — «Как зайдет». Та же история с вице президентом клуба Игорем Дегтяревым, он бывший игрок Высшей лиги: «Как зайдет, Василий Петрович». «А если Месси купим?» — «Этот тоже может не заиграть».

Как бы смешно ни было, но действительно никто не даст гарантий, что конкретный футболист заиграет в твоей команде. Надо научиться угадывать, а точнее сводить риски до минимума.

— За годы работы президентом «Оренбурга» разобрались в этом деле?

— С первого дня в клубе лично смотрю всех в игре, скрупулезно изучаю прессу, смотрю в глаза. Сейчас уже могу задать вопросы профессионального свойства. Могу высказать свое мнение, но стараюсь не мешать. Конечно, тоже ошибались с решениями, и я вместе со всеми.