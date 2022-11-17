Бразильский футболист заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

«Я очень хочу продолжить играть здесь и надеюсь, что это осуществимо. Никогда не ощущал такого единства с клубом за такой короткий срок. Это восхитительно», — сказал бразильский форвард. Он отметил, что решение во многом будет зависеть от руководства петербургской команды.