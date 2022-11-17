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1 час назад

Пиняев побил рекорд Акинфеева в сборной России

Газета.Ruиещё 10

Нападающий сборной России Сергей Пиняев впервые вышел на поле в форме главной команды страны в товарищеском матче против Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Пиняев побил рекорд Акинфеева в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, он стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. Нападающий побил рекорд Игоря Акинфеева (18 лет и 20 дней), который держался 18 лет! На момент дебюта в матче с Таджикистаном Сергею 18 лет и 15 дней.

Пиняев попал в окончательный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Таджикистаном и с Узбекистаном.

Пиняев с 2021 года играет за самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в десяти встречах, забив три гола. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В начале месяца Пиняев став самым молодым игроком РПЛ, которому удалось забить и сделать ассист в матче с мая 2013 года. До этого рекорд принадлежал Алексею Миранчуку.

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