В Таджикистане назвали единственный минус матча со сборной России

"После матча больше положительных эмоций, - сказал Урунов. - Единственная небольшая ложка дегтя - это то, что вратарь российской сборной в безобидной ситуации получил травму. Надеемся, что травма несерьезная и желаем ему скорейшего выздоровления".

В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. Решением Международной федерации футбол (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Матчи сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана получили авторизацию от международных организаций. Таким образом, очки за эти игры пойдут в рейтинг ФИФА.