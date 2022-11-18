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1 час назад

В Федерации футбола Таджикистана назвали единственный минус матча со сборной России

ТАССиещё 14

Травма, полученная вратарем Сергеем Песьяковым в безобидной ситуации, является единственным минусом товарищеского матча между сборными Таджикистана и России. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов.

В Таджикистане назвали единственный минус матча со сборной России
Фото: Сборная России по футболу / TelegramСборная России по футболу / Telegram

Сборная России по 17 ноября сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0). На 53-й минуте матча российский голкипер Песьяков получил повреждение. Вместо него на поле вышел Антон Шунин.

"После матча больше положительных эмоций, - сказал Урунов. - Единственная небольшая ложка дегтя - это то, что вратарь российской сборной в безобидной ситуации получил травму. Надеемся, что травма несерьезная и желаем ему скорейшего выздоровления".

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Узбекистана 20 ноября в Ташкенте.

В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. Решением Международной федерации футбол (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Матчи сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана получили авторизацию от международных организаций. Таким образом, очки за эти игры пойдут в рейтинг ФИФА.

Футбол,Антон Шунин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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