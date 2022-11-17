Стал известен результат матча Россия - Таджикистан

Товарищеский матч сборных России и Таджикистана завершился со счетом 0:0. Встреча прошла в Душанбе. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Отмечается, что россиянам один раз удалось забить гол в ворота соперника, однако после углового в сетку на 85-й минуте со стороны полузащитника Даниила Уткина арбитр Ильгиз Танташев отменил его.

На 53-й минуте матча вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, заменивший после первого тайма голкипера «Спартака» Александра Селихова, получил травму, неудачно приземлившись на искусственный газон. Его увели с поля. Песьякова заменил вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.

Песьяков и Селихов во время матча с Таджикистаном впервые выступили в составе сборной РФ. Также игра стала дебютной для защитника самарских «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова, его одноклубника полузащитника Сергея Пиняева, полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева и нападающего «Оренбурга» Владимира Сычева.