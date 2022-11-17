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1 час назад

Карпин: россияне играли против сборной Таджикистана в десять раз лучше, чем с киргизами

ТАССиещё 9

Российские футболисты имели в товарищеском матче с командой Таджикистана больше желания, чем во встрече со сборной Киргизии, и играли в десять раз лучше. Такое мнение журналистам в четверг высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"В десять раз лучше, чем с киргизами": Карпин оценил игру сборной
Фото: ТАССТАСС

17 ноября сборная России на выезде сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана со счетом 0:0. 24 сентября россияне на выезде победили команду Киргизии со счетом 2:1 в товарищеской игре.

"Первый тайм понравился больше - было больше контроля и у наших ворот, и в центре, - сказал Карпин. - Во втором тайме читалось желание быстрее забить гол, спешка подводила. Пошла открытая игра без центра поля. Посмотрели многих новичков, так что впечатление нормальное".

"Удовлетворен тем, что видел в первом тайме, не хватало реализации, завершения, последнего паса. Но по отношению к игре, даже если сравнивать с матчем с Киргизией, это небо и земля. Хотя в Киргизии выиграли", - добавил главный тренер сборной России.

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Карпин отметил, что россияне играли в матче со сборной Таджикистана в десять раз лучше, чем против команды Киргизии.

"Я видел, что у всех горели глаза, никто ноги не убирал, - отметил Карпин. - В матче с командой Киргизии мы играли безобразно, но победили. Сегодня играли в десять раз лучше, но не выиграли. Это нормально".

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча пройдет на Центральном стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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