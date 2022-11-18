Обвиняемого в получении взяток от РФ экс-чиновника ФИФА экстрадируют в США

Бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера экстрадируют из Тринидада в США по обвинению в коррупции. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на Reuters.

Решение об экстрадиции Уорнера в США было принято давно, однако он пытался оспорить его, но не удалось, так как суды многих стран единогласно отклонили апелляцию. При этом вина Уорнера еще не доказана, разбирательства продолжаются.

В 2015 году экс-чиновник ФИФА был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Сам он отрицает какие-либо правонарушения.