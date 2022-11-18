Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре.""

«После обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре.