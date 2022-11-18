Игроков сборной России призвали показать, что они умеют играть в футбол

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев эмоционально подвел итоги товарищеской игры сборной России против Таджикистана и призвал футболистов национальной команды показать себя в следующем матче.
«Нечего сказать об игре. Нечего! Понимаю, что нужно просматривать всех кандидатов в таких матчах. И у меня вопрос: после этого матча кого-то можно взять в сборную? Отвечаю – никого.
Вот 20-го в Ташкенте играют. А там соперник будет посильнее. Вот пусть они покажут в матче с Узбекистаном, что умеют играть в футбол», — передает слова Ловчева «Советский спорт».
Вчера россияне сыграли вничью с Таджикистаном (0:0), а уже в это воскресенье проведут игру против сборной Узбекистана. Матч состоится в Ташкенте, начало в 15.00 по московскому времени.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. После этого национальная команда провела две товарищеские встречи со сборными из Азии.