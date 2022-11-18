Игроков сборной России призвали показать, что они умеют играть в футбол

«Нечего сказать об игре. Нечего! Понимаю, что нужно просматривать всех кандидатов в таких матчах. И у меня вопрос: после этого матча кого-то можно взять в сборную? Отвечаю – никого.



Вот 20-го в Ташкенте играют. А там соперник будет посильнее. Вот пусть они покажут в матче с Узбекистаном, что умеют играть в футбол», — передает слова Ловчева «Советский спорт».