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2 часа назад

Минспорт предложил провести чемпионат среди футбольных клубов новых регионов

ТАСС

Министерство спорта РФ предложило организовать объединенный чемпионат среди новых регионов России и Крыма. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

Минспорт предложил провести чемпионат среди футбольных клубов новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы над этим думали, работаем, Минспорт предложил вариант провести для начала объединенный чемпионат среди новых республик, то есть это Запорожская область, Херсонская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, а также еще Крым и Севастополь. Надеемся, что в таком режиме и другие виды спорта будут подтягиваться и выходить на российский уровень", - сказал Громаков.

8 ноября в Евпатории завершился турнир с участием команд из шести регионов, победу одержала команда ДНР. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства в целях укрепления спортивных и дружественных отношений среди юных футболистов с новых территорий Российской Федерации. Турнир проводился в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России.

Футбол,Александр Громаков,Владимир Путин,Минспорт России,
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