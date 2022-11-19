Ягудин шуткой ответил на слова Тарасовой о российских футболистах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о российских футболистах.
Напомним, изначально российская фигуристка Анастасия Скопцова выразила несогласие с разницей в зарплатах между фигуристами и футболистами. На это телеведущий Дмитрий Губерниев предложил ей и другим представителям фигурного катания перестать завидовать футболистам. Тарасова ответила спортивному комментатору:
"Футболисты проигрывают, а мы выигрываем. Нечего учиться у них, это они у нас должны учиться". "Дорогая Татьяна Анатольевна, ну почему всегда проигрывают? Вот вчера ничья боевая с Таджикистаном была", – написал Ягудин в социальных сетях.
17 ноября сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0). 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал российского футболиста, который вырастет в большого мастера.