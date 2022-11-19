Ягудин шуткой ответил на слова Тарасовой о российских футболистах

"Футболисты проигрывают, а мы выигрываем. Нечего учиться у них, это они у нас должны учиться". "Дорогая Татьяна Анатольевна, ну почему всегда проигрывают? Вот вчера ничья боевая с Таджикистаном была", – написал Ягудин в социальных сетях.