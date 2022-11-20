Глушаков не исключил своего возвращения в сборную России по футболу

Капитан ФК «Химки» Денис Глушаков в интервью «Матч ТВ» заявил, что будет готов к возможному вызову в сборную России, если такое предложение поступит от тренерского штаба национальной команды.
— Если бы наша сборная поехала в Доху, вы бы в своем нынешнем состоянии помогли бы команде?
— Сейчас — нет. После того, как с Хорватией не взяли на матч, чуть разочаровался. Видите, на Словению и Словакию я приехал, и мы победили. А словаки и вовсе в свои ворота забили. Не вызвали на Хорватию — забили в свои ворота уже мы (улыбается).
— Получается, карьера в сборной завершена?
— Не завершена. У нас такая ситуация, что вообще непонятно, как будет жить сборная и вообще футбол в России.
— То есть если позовут в национальную команду, приедете хоть сейчас?
— Само собой! И хуже точно не будет (смеется), — сказал Глушаков «Матч ТВ».
Глушакову 35 лет, всего он провел 57 матчей за сборную России, в которых отметился 5 забитыми мячами.