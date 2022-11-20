ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Глушаков не исключил своего возвращения в сборную России по футболу

Матч ТВиещё 1

Капитан ФК «Химки» Денис Глушаков в интервью «Матч ТВ» заявил, что будет готов к возможному вызову в сборную России, если такое предложение поступит от тренерского штаба национальной команды.

Глушаков не исключил своего возвращения в сборную России по футболу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Если бы наша сборная поехала в Доху, вы бы в своем нынешнем состоянии помогли бы команде?

— Сейчас — нет. После того, как с Хорватией не взяли на матч, чуть разочаровался. Видите, на Словению и Словакию я приехал, и мы победили. А словаки и вовсе в свои ворота забили. Не вызвали на Хорватию — забили в свои ворота уже мы (улыбается).

— Получается, карьера в сборной завершена?

— Не завершена. У нас такая ситуация, что вообще непонятно, как будет жить сборная и вообще футбол в России.

— То есть если позовут в национальную команду, приедете хоть сейчас?

— Само собой! И хуже точно не будет (смеется), — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Глушакову 35 лет, всего он провел 57 матчей за сборную России, в которых отметился 5 забитыми мячами.

Футбол,Денис Глушаков,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители