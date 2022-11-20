Глушаков не исключил своего возвращения в сборную России по футболу

— Сейчас — нет. После того, как с Хорватией не взяли на матч, чуть разочаровался. Видите, на Словению и Словакию я приехал, и мы победили. А словаки и вовсе в свои ворота забили. Не вызвали на Хорватию — забили в свои ворота уже мы (улыбается).