Губерниев одним словом описал игру сборной России в матче с Узбекистаном

«Тоска, конечно! И вроде состав был посолиднее, чем несколько дней назад. И соперник поинтереснее. А вот ничего интересного мы ничего как раз не увидели. Снова. Зато теперь много футболистов могут смело сказать, я игрок сборной России», — написал Губерниев.