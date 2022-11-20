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1 час назад

Губерниев одним словом описал игру сборной России в ничейном матче с Узбекистаном

Газета.Ruиещё 8

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался об игре сборной России в товарищеском матче с командой Узбекистана.

Губерниев одним словом описал игру сборной России в матче с Узбекистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тоска, конечно! И вроде состав был посолиднее, чем несколько дней назад. И соперник поинтереснее. А вот ничего интересного мы ничего как раз не увидели. Снова. Зато теперь много футболистов могут смело сказать, я игрок сборной России», — написал Губерниев.

Встреча, прошедшая на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершилась вничью — 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Данияром Сахи (Казахстан).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на победу в матче с Узбекистаном.

17 ноября подопечные Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). В ближайшее время товарищеских матчей сборной России не ожидается.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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