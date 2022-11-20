Губерниев одним словом описал игру сборной России в матче с Узбекистаном

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался об игре сборной России в товарищеском матче с командой Узбекистана.
«Тоска, конечно! И вроде состав был посолиднее, чем несколько дней назад. И соперник поинтереснее. А вот ничего интересного мы ничего как раз не увидели. Снова. Зато теперь много футболистов могут смело сказать, я игрок сборной России», — написал Губерниев.
Встреча, прошедшая на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершилась вничью — 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Данияром Сахи (Казахстан).
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на победу в матче с Узбекистаном.
17 ноября подопечные Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). В ближайшее время товарищеских матчей сборной России не ожидается.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.