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1 час назад

Роналду снялся в совместной рекламе Louis Vuitton с Месси

Lenta.ruиещё 2

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снялся в совместной рекламе Louis Vuitton с нападающим «Пари Сен-Жермен», аргентинцем Лионелем Месси. Фото опубликовано в Instagram модного дома (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Роналду снялся в совместной рекламе Louis Vuitton с Месси
Фото: Annie Leibovitz/Courtezy of Louis VuittonAnnie Leibovitz/Courtezy of Louis Vuitton

В кадре спортсмены играют в шахматы на чемодане бренда.

«Победа — это состояние разума», — говорится в подписи.

Louis Vuitton обыграл давнее соперничество двух легенд футбола и их предстоящее участие в Чемпионате мира за сборные Аргентины и Португалии. Автором снимка стала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц.

Ранее Роналду рассказал об отношениях с Месси. «У меня с ним отличные отношения. Мы не друзья в том смысле, что мы не ходим друг к другу в гости, не говорим по телефону. У нас отношения как между партнерами по команде», — рассказал футболист. Он также высказался об уровне профессионализма соперника, описав его словами «удивительный, волшебный игрок».

Футбол,Энни Лейбовиц,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Louis Vuitton,Манчестер Юнайтед,
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