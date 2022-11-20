ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Мбаппе одним словом отреагировал на пропуск Бензема ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 9

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал партнёра по национальной команде Карима Бензема, который пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре из-за травмы.

Мбаппе одним словом отреагировал на пропуск Бензема ЧМ-2022
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Силы», — написал Мбаппе в комментариях под постом Бензема о пропуске ЧМ-2022.

Напомним, ранее стало известно, что Бензема восстанавливался после повреждения и тренировался индивидуально. 19 ноября, форвард присоединился к партнёрам, но получил новую мышечную травму и не смог закончить тренировку. После этого в сборной Франции сообщили, что игрок пропустит ЧМ-2022.

Сборная Франции в одной сыграет с Австралией, Данией и Тунисом. Первый матч на турнире команда проведёт 22 ноября. Отметим, сборная Франция является действующим победителем турнира.

Футбол,ЧМ по футболу,Карим Бензема,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители