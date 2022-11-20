Мбаппе одним словом отреагировал на пропуск Бензема ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал партнёра по национальной команде Карима Бензема, который пропустит чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре из-за травмы.

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«Силы», — написал Мбаппе в комментариях под постом Бензема о пропуске ЧМ-2022.

Напомним, ранее стало известно, что Бензема восстанавливался после повреждения и тренировался индивидуально. 19 ноября, форвард присоединился к партнёрам, но получил новую мышечную травму и не смог закончить тренировку. После этого в сборной Франции сообщили, что игрок пропустит ЧМ-2022.