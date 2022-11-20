Аршавин рассказал, в какой роли Дзюба может вернуться в "Зенит"

"Я думаю, что в России, если так сложится, как пишут, найдет команду. В "Зенит"? Я думаю, что нет. Если был бы "Зенит", то что тогда три месяца назад мешало? Я не вижу никакой мотивации у "Зенита" обратно взять Артема в качестве футболиста. Возможно, кто-то захочет, чтобы он работал в клубе", - сказал Аршавин.