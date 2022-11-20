Аршавин рассказал, в какой роли Дзюба может вернуться в "Зенит"

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале "Едим спорт" высказался о возвращении в команду нападающего Артема Дзюбы.
"Я думаю, что в России, если так сложится, как пишут, найдет команду. В "Зенит"? Я думаю, что нет. Если был бы "Зенит", то что тогда три месяца назад мешало? Я не вижу никакой мотивации у "Зенита" обратно взять Артема в качестве футболиста. Возможно, кто-то захочет, чтобы он работал в клубе", - сказал Аршавин.
В начале ноября стало известно о расторжении контракта российского нападающего с турецким клубом "Адана Демирспор". Он провел в команде всего несколько месяцев. Сейчас форвард находится без команды. До этого он на протяжении семи лет выступал за "Зенит".
Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против "Фенербахче" и отметился забитым мячом.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" отказался от перехода Дзюбы.