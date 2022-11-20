Сборная России не сумела обыграть команду Узбекистана

Сборная России по футболу со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.
Данная игра стала второй для сборной России в ноябре. 17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). В сентябре подопечные Валерия Карпина провели первый в 2022 году матч - в Бишкеке была обыграна команда Киргизии (2:1).
Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом. В составе российской команды дебютный матч провел полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов. 19 ноября стало известно о том, что у находившегося в расположении сборной России нападающего Федора Чалова появились признаки вирусной инфекции, в связи с чем он покинул расположение национальной команды. Форвард ЦСКА продолжит лечение под присмотром клубных врачей в Москве.
В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Из-за событий на Украине решением Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Матчи сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана получили авторизацию от международных организаций - очки за эти игры идут в рейтинг ФИФА.