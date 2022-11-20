Сборная России не сумела обыграть команду Узбекистана

Сборная России по футболу со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.

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Данная игра стала второй для сборной России в ноябре. 17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). В сентябре подопечные Валерия Карпина провели первый в 2022 году матч - в Бишкеке была обыграна команда Киргизии (2:1).

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом. В составе российской команды дебютный матч провел полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов. 19 ноября стало известно о том, что у находившегося в расположении сборной России нападающего Федора Чалова появились признаки вирусной инфекции, в связи с чем он покинул расположение национальной команды. Форвард ЦСКА продолжит лечение под присмотром клубных врачей в Москве.